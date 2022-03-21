Работа CDEK Forward сегодня

Как вы знаете за 2 года сервиса мы обновляли наши курсы валют 1 раз в месяц, каждое первое число. Но из-за высокой волатильности курса доллара и всех остальных валют на данный момент нам придется менять курс доллара каждый день после 10 утра по Новосибирскому времени. На данный момент тарифы остаются такими же, но из-за курсовой разницы вы можете видеть скачки в стоимости доставки одного и того же веса посылки в разные дни. ВАЖНО: 1. Стоимость доставки будет рассчитана на момент упаковки вашей посылки 2. Мы не будем пересчитывать уже упакованные, но не оплаченные вами посылки 3. Если вы, например, будете просить расформировать исходящую посылку, которая была упакована по курсу доллара 86р и затем заново отправите ее на упаковку когда курс доллара уже будет 106р стоимость доставки будет рассчитана исходя из курса доллара на момент упаковки и не может быть рассчитана по старому курсу. Надеемся на ваше понимание.

Благодаря нашей распределенной сети партнеров по всему миру, мы продолжим осуществлять доставку товаров в Россию и будем корректировать логистические схемы, если того потребуют обстоятельства. Даже если закроется путь через Финляндию мы сможем отправить груз транзитом через другие города, мы уже сейчас прорабатываем 4 дополнительных транзита чтобы мы могли гарантировать оперативное перестроение маршрута в любой момент. Мы постоянно мониторим ситуацию с логистами, поэтому при любом раскладе вы получите свои посылки. Наша сила - это офисы СДЭК по всему миру, которые всегда могут помочь в принятии груза в любой точке мира с дальнейшей доставкой в Россию.

Visa и MasterCard с 10 марта перестанет работать за границей как мне продолжать покупать товары в зарубежных интернет-магазинах?

Согласно пресс-релизу ЦБ РФ:



"Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны.



Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту.



При этом трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом. В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту «Мир» для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия"



Что вы больше не сможете делать:





К сожалению, через несколько дней вы не сможете оплатить со своих карт никакие зарубежные сервисы, никакие покупки в онлайн-магазинах, снять наличные за границей.



Что вы сможете делать:



Вы сможете спокойно пополнять баланс личного кабинета на сервисе CDEK Forward для оплаты исходящих посылок, так как мы принимаем деньги на российское юр. лицо и поэтому у нас все будет точно работать, так как Visa и Mastercard на территории России работать будет



Что вы можете сделать прямо сейчас:



Купить свои любимые товары за границей СЕГОДНЯ на привычных интернет-магазинах, желательно с долларовой карты, чтобы потом не удивиться курсу конвертации, либо быть готовым к ней, если у вас только рублевая карта. На данный момент это, действительно, ваш последний шанс.



Что делать дальше и как покупать за границей свои любимые товары:



Мы сейчас экстренно рассматриваем несколько возможностей для помощи всем нашим клиентам для продолжения покупок в иностранных интернет-магазинах.



У нас есть 3 варианта как это можно организовать и сейчас мы активно ведем переговоры с партнерами. Один из вариантов это организация выкупа товаров через наши иностранные юр.лица. Как только будет ясность в данном вопросе мы обязательно сообщим всю информацию в новостях и сделаем рассылку.



Убедительно просим вас следить за обновлениями и не обращаться без лишней необходимости в поддержку, так как в связи с последними событиями нагрузка на неё кратно возросла.



Всю самую актуальную информацию мы будем публиковать в разделе «Новости»